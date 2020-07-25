Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

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25 июля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: Валерий Гарлакин, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Российского актера театра и кино Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.

Гарлакина забрали с резаными рваными ранами лица и ушибом головы. Известно, что причиной травм стало неудачное падение. Актера отправили в одну из столичных клиник для оказания медицинской помощи.

Ранее супруга певца Александра Буйнова Алена рассказала, какую операцию перенес ее муж. Исполнитель взвоновал поклонников фото из бльницы, на котором заметно, что он сильно похудел. Артиста госпитализирован в больницу после приступа. По его словм, ему было сильно "бо-бо".