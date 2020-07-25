Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

25 июля 2020, 09:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Российского актера театра и кино Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно в субботу, 25 июля.
Гарлакина забрали с резаными рваными ранами лица и ушибом головы. Известно, что причиной травм стало неудачное падение. Актера отправили в одну из столичных клиник для оказания медицинской помощи.
Ранее супруга певца Александра Буйнова Алена рассказала, какую операцию перенес ее муж. Исполнитель взвоновал поклонников фото из бльницы, на котором заметно, что он сильно похудел. Артиста госпитализирован в больницу после приступа. По его словм, ему было сильно "бо-бо".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.