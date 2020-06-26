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Лия Ахеджакова прокомментировала приговор Кириллу Серебренникову

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Лия Ахеджакова прокомментировала приговор Кириллу Серебренникову
Лия Ахеджакова, фото: Russian Look

Российская актриса Лия Ахеджакова считает, что министерство культуры переступало через законы, которые само выпускало, и это нужно расследовать.Так актриса прокомментировала дело "Седьмой студии".

По словам Ахеджаковой, приговор является запугиванием. Актриса считает, что власти хотят запугать деятелей культуры. По ее словам, "имейте в виду, вот так с вами будет, чуть что вякните, где не то скажете, против нас пойдете, будет так".

Лия Ахеджакова предложила "расследовать теперь поведение Министерства культуры этого".

Александр Калягин прокомментировал приговор Кириллу Серебренникову.

НС

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