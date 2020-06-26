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Александр Калягин прокомментировал приговор Кириллу Серебренникову

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Калягин прокомментировал приговор Кириллу Серебренникову
Александр калягин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин сказал, что сможет высказать мнение по поводу приговора фигурантам дела "Седьмой студии" после того, как изучит документ.

"А пока могу сказать только одно – ну хоть так!" - сказал Калягин.

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии" со штрафом в размере 800 тысяч рублей и испытательным сроком на три года.

НС

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