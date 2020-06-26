Как наказали Кирилла Серебренникова

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кирилл Серебренников, фото: АГН Москва/Global Look Press

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии" со штрафом в размере 800 тысяч рублей и испытательным сроком на три года.

"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — пояснила судья Олеся Менделеева.

Кроме того, Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки. Софья Апфельбаум была оштрафована и освобождена от наказания за истечением срока давности.

Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска. Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии за 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, пять тысяч евро и 87 тысяч долларов.

Напомним, поддержать Серебренникова приехали многие артисты.