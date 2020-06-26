Сегодня Mещанский суд огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и фигурантам дела «Седьмой студии». Бомонд подтягивается

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26 июня 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сегодня Мещанский суд огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Один из них — Алексей Малобродский — приехал в Мещанский суд с вещами. Прокурор запросил для него 5 лет колонии.

Поддержать Серебренникова приехали многие артисты. Екатерина Варнава говорит, что никаких ожиданий у неё нет, но настрой положительный. Прибыл и рэпер Оксимирон, но на вопросы журналистов отвечать не стал. «Максимум на что мы все надеемся, это пару лет условного срока», - написала на своей странице в telegram и Ксения Собчак.

Напомним, известного режиссера, обвиняют в хищении 130 млн рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Процесс показательный и привлекает внимание российской культурной элиты. Ранее прокурор Михаил Резниченко заявил, что считает доказанной вину всех фигурантов дела. Он сослался на показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Обвинение просит приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч по делу "Седьмой студии". Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.