Ушел из жизни участник рок-группы «Альянс» Олег Парастаев

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20 июня 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

синтезатор, pixabay.com

Утром в субботу, 20 июня, стало известно об уходе из жизни музыканта и участника российской рок-группы "Альянс" Олега Парастаева. Артист, согласно последним данным, скончался в возрасте 61 года.

Подчеркивается, что смерть музыканта наступила сегодня рано утром. Причина ухода из жизни автора популярной песни "На заре" не уточняется. В публикации на его страничке в социальной сети выражаются соболезнования родственникам, близким и друзьям усопшего.

О дате, времени и месте панихиды будет объявлено позже.