Ушел из жизни участник рок-группы «Альянс» Олег Парастаев

Утром в субботу, 20 июня, стало известно об уходе из жизни музыканта и участника российской рок-группы "Альянс" Олега Парастаева. Артист, согласно последним данным, скончался в возрасте 61 года.
Подчеркивается, что смерть музыканта наступила сегодня рано утром. Причина ухода из жизни автора популярной песни "На заре" не уточняется. В публикации на его страничке в социальной сети выражаются соболезнования родственникам, близким и друзьям усопшего.
О дате, времени и месте панихиды будет объявлено позже.