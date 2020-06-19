Ушел из жизни звезда кинотрилогии «Властелин колец»

В пятницу, 19 июня, стало известно, что из жизни ушел звезда кинотрилогии "Властелин колец". Актер Иэн Холм, сыгравший роль хоббита Бильбо Бэггинса, скончался на 89-м году жизни.
Агент Иэна Холма сообщил, что актера не стало сегодня утром. Исполнитель роли Бильбо Бэггинса скончался в больнице в окружении своих родных. Журналисты уточняют, что состояние актера ранее ухудшилось в связи с болезнью Паркинсона.
Напомним, Холм, который имел звание сэра, также сыграл запоминающиеся роли в картинах "Хоббит", "Чужой", "Послезавтра", "Авиатор", "Пятый элемент" и многих других.