Ушел из жизни звезда кинотрилогии «Властелин колец»

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19 июня 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

актер Иан Холм, Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

В пятницу, 19 июня, стало известно, что из жизни ушел звезда кинотрилогии "Властелин колец". Актер Иэн Холм, сыгравший роль хоббита Бильбо Бэггинса, скончался на 89-м году жизни.

Агент Иэна Холма сообщил, что актера не стало сегодня утром. Исполнитель роли Бильбо Бэггинса скончался в больнице в окружении своих родных. Журналисты уточняют, что состояние актера ранее ухудшилось в связи с болезнью Паркинсона.

Напомним, Холм, который имел звание сэра, также сыграл запоминающиеся роли в картинах "Хоббит", "Чужой", "Послезавтра", "Авиатор", "Пятый элемент" и многих других.