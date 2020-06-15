Куда марширует театр Армии?

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15 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели», Татьяна Москвина, Писатель, критик, актриса ]

фото: соцсети

В редакцию нашей газеты поступили тревожные вопросы от театральных активистов, озабоченных судьбой Центрального академического театра российской армии ( ЦАТРА). Стало известно, что контракт с его главным режиссером, Борисом Афанасьевичем Морозовым, вроде бы продлен не будет и ЦАТРА ожидает назначение нового руководства. В современной Москве это означает резкую смену курса театра, его переделку - и далеко не всегда к лучшему. Но обязательно "к новому". Куда же марширует театр российской армии?



Морозову, который руководит ЦАТРА уже 25 лет, исполнилось 75 - для московского главрежа возраст просто детский. Но ЦАТРА находится в подчинении министерства обороны, а не министерства культуры. И военную логику понять нетрудно: юбилеи отмечены, звания получены, пора назначать нового режиссера в целях...ну, вспомним лексику времен застоя, "в целях всемерного укрепления". Ведь советское наследие давно "модернизировано" - остались только странные рудименты, вроде ЦАТРА, обладающего колоссальным зданием в форме звезды, где 10 этажей наземных и столько же подземных. Театру исполнилось 90 лет - самая пора для решительной модернизации, не правда ли?



Жизнь внутри звезды



Театралы знают, что ЦАТРА - театр консервативный, живет на особицу, с прессой дружить не умеет, в репертуаре предпочитает классику, а современные технологии продвижения себя в «интернетах» ему как будто вообще неизвестны. Легче легкого объявить такой театр отстоем и недоразумением, как это было сделано в отношении МХАТа имени Горького. Тем более, главная ценность театра - Владимир Михайлович Зельдин - ушел из жизни, и защитить ЦАТРА перед лицом начальства теперь некому. Да и время такое - все в растерянности, театр на карантине. Звоню народной артистке СССР Людмиле Алексеевне Чурсиной - как дела в театре, какие настроения? Ничего не знаю! - вздыхает Чурсина. - никого же нет на месте! Мы даже не понимаем, как относится к информации о том, что контракт с Морозовым не будут продлевать. Сейчас столько фейков, верить никому нельзя...

Так есть ли необходимость именно сейчас менять курс, снимать командующего и маршировать в неизвестном направлении? Зритель, решивший вопреки рекомендациям объединенной стаи театральных критиков (или не ведая о них) заглянуть в ЦАТРА, оказаться внутри " звезды", имеет отчетливую возможность увидеть, что решительно ничего ужасного на этой сцене не происходит. Точнее, на двух сценах, в ЦАТРА есть и Малая сцена, на 450 мест. Что, нет спектаклей - событий? Нет, потому что события формируются сегодня специально, гонится волна в прессе, раздувается ажиотаж, а этого ЦАТРА не умеет. Вот разве что в непрофессионализме Бориса Морозова не обвинишь, он крепкий, авторитетный режиссер. А вот погрузить его деятельность в пески забвения, замолчать - это сейчас запросто. Я лично наблюдала, как дружно замалчиваются изысканные спектакли А. Бурдонского в ЦАТРА, совершенно безотносительно к их качеству, потому лишь, что он не в " прогрессивном списке". (Бурдонского тоже больше нет в живых).

Вроде бы модернизация ЦАТРА и назрела, но вот тут какие возникают вопросы.



Старое по новому



Например, решили модернизировать старый советский завод. Для осуществления такой модернизации, необходимо иметь точный план, знать, что именно новое возникнет на месте старого. Знать доподлинно, в деталях. Кроме того, никто вменяемый не станет отказываться от квалифицированных прежних специалистов - их обязательно привлекут к работе наряду с новыми.

Но в случае с модернизацией советского наследия в образе старых советских театров, никаких точных планов нет в помине. Есть набор пустых слов и туманных обещаний. Как у заезжих проповедников истины - поверьте мне, и все будет хорошо. А когда выходит плохо (как у Боякова в МХАТЕ Горького) - это объясняется тем, что " мешают вредители".

Но хорошо и быть не может, ежели к демонтажу старого и сооружению нового приступают те, кто не имеет никакого разумного плана, никакой строгой концепции. Неужели министерство обороны где-то на своих непостижимых складах вдруг отыскало титана, способного превратить консервативную громаду ЦАТРА - в ультра современный театр?



Первая ласточка модернизации с подбитым крылом



Некоторые инфлюенции по части обновления ЦАТРА начались еще пару лет назад, когда в театре появился театровед нового типа (с пропеллером в известном месте, инициирующим всяческие фестивали, лаборатории, читки и тому подобное). М. Авимская стала замом " по развитию" и принесла в ЦАТРА пьесу Ю. Тупикиной " Юг/север)", которая была воплощена на сцене, но успеха не снискала. Я не видела спектакля, но прочла пьесу - с чувством глубокого недоумения.

Видите ли, это вообще не пьеса. 15 лет навязывания обществу " новой драмы" привели к тому, что авторы ничего не умеют в принципе, потому как ничего уметь и не надо. Никакого представления о действии в драме, о конфликте, о развитии характеров в столкновениях и отношениях, о сценичности. " Юг/север" - бессвязный набор сцен и монологов о жизни в современной Москве, причем монологи иной раз занимают две - три страницы. Огромные авторские ремарки типа "Татьяна спит, укутанная пуховым одеялом, как в детстве, когда еще жива была мама...ей стали сниться удивительные сны - то сверкающие как алмазы льдинки, то подземные черные реки, прохладные и чистые, то метель в тундре..." Это что, предлагается воплотить на сцене - подземные черные реки?

Перед нами не пьеса, а либо посредственная проза, либо забракованный киносценарий. И даже если вычеркнуть ремарки и сократить монологи, оставшееся все равно будет крайне слабым материалрм для сцены. Коли драматургия такого сорта станет основой для обновления ЦАТРА - извините, я решительно против этой " модернизации". Какой угодно сценический консерватизм образца 70-х годов лучше и полезнее, чем постановка безграмотных, беспомощных почеркушек, выдаваемых за " новую драму".



И что делать?



Министерству обороны я, разумеется, ничего советовать не вправе - кого назначат в ЦАТРА, того и назначат, дело военное. Ведь даже директор в театре именуется "начальник театра" (и зовут его Иван Чурсин, кстати, это совпадение, он не родственник Людмиле Алексеевне). Конечно, возникают смутные подозрения - точно ли верха минобороны разбираются в компетентности театральных режиссеров, не пришел ли к ним кто, не насоветовал ли чего?

Но я мечтаю о бережном и внимательном отношении к старому советскому наследию в образе театров. Зачем спешить, куда? Не разумней было бы устроить " переходный период", подключив к нему прежних руководителей, обсуждая новые инициативы, выстраивая последовательные планы? Как было бы здорово - расстаться с большевистской безоглядностью, не рубить сплеча, не воображать, что театр может измениться в один сезон!

И уж вовсе бесхозяйственно - напрочь лишаться квалифицированных специалистов во главе театров. Словом - "чуть помедленнее, кони...чуть помедленнее!"

Да знаю я, какой текст там дальше.