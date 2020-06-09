Париж открывает Эйфелеву башню

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9 июня 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Эйфелевой башни

Эйфелева башня на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imago

Эйфелева башня будет открыта через две недели. Такое сообщение опубликовано на сайте всемирно известного наследия.

Франция отходит от коронавируса. Там снимают запреты. С 25 июня будет открыта Эйфелева башня.

«Эйфелева башня вновь примет своих посетителей с25 июня», — сообщила пресс-служба: «После более чем трех месяцев закрытия из-за пандемии Covid –19 – самого длительного времени закрытия со времен Второй мировой войны-Эйфелева башня вновь откроет свои двери для публики с четверга, 25 июня 2020 года, в 10 утра».

Пока введен ряд ограничений. Масочный режим сохраняется для вспех посетителей старше 11 лет. Экскурсии будут возможны только по лестнице. Чтобы гости не пересекались друг с другом, маршрут проложен таким образом, чтобы исключить контакты. Подъем будет осуществляться от Восточного столба, а спуск со стороны столба Западного.

Франция входит в число тех стран, где коронавирус пошел на спад. Хотя официальный Париж держит руку на пульсе. Ряд ограничений пока сохраняется.