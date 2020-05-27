Во Франции масочный режим в транспорте будет действовать до появления вакцины от COVID-19

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27 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус во Франции, Gao Jing/XinHua

Масочный режим в общественном транспорте во Франции будет действовать до появления вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявила в среду министр экологического перехода Элизабет Борн.

Ношение гражданами Франции масок в общественном транспорте стало обязательным с 11 мая, за нарушение данной нормы предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Напомним, 16 дней назад французские власти начали снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса нового типа. В стране стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.