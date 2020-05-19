Новый выпуск авторской программы режиссера Михалкова телевидение не покажет. Только на Youtube

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19 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Ведомости

Никита Михалков, фото из соцсети

Новый выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» можно будет посмотреть только через Интернет. Телеканал «Россия 24» не покажет новый выпуск программы Михалкова. «Бесогон ТВ» выйдет только на Youtube-канале. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера.

Новый выпуск программы Михалкова называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». Никита Сергеевич предложил обсудить, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?"», повтор которого в начале мая «Россия 24» сняла с эфира. Михалков назвал снятие его авторской программы цензурой.

В пресс-службе холдинга ВГТРК, в которую входит телеканал «Россия 24», информацию не комментируют.

Режиссер тогда записал видеообращение

Ранее «Бесогон ТВ» показывали на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. ВГТРК снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.

Напомним, Наталья Поклонская встала на защиту Никиты Михалкова. Собчак считает, что «пока Михалков является главным авторитетом в культуре... все современное будет убиваться».