Наталья Поклонская встала на защиту Никиты Михалкова

Снятие с эфира государственного канала «Россия 24» очередного выпуска программы Никиты Михалкова «Бесогон» вызвало бурные обсуждения.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём телеграмм канале также высказала своё мнение о возникшей ситуации. Вот ее комментарий:

«Очень жаль, что реакция телеканала «Россия 24» на авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» (тема выпуска: «У кого в кармане государство?») такая предсказуемая.

А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех. Делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и др. не режут слух — недальновидно, на мой взгляд.

Конечно, это предположения и версии, но, как говорится, «из песни слов не выкинешь».

Хочу повторить лучший совет, который дан Никитой Михалковым всем нам: «Думать, анализировать, пытаться заглядывать вперёд не только чужими глазами... и быть внимательными».