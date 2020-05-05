Собчак высказалась о режиссере: «Пока Михалков является главным авторитетом в культуре... все современное будет убиваться»

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5 мая 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм Ксении Собчак

Ксения Собчак, фото из Facebook.com/kseniasobchak

Телеведущая Ксения Собчак оценила деятельность кинорежиссера Никиты Михалкова. Недавно Никита Михалков записал видеообращение после того, как его программа "Бесогон ТВ" была снята с эфира на телеканале "Россия-24".

Ксения Собчак раскрыла запись телефонного разговора, предположительно, Никиты Михалкова и председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова. Якобы Михалков в этом разгоре нелестно оценил режиссера, худрука Театра на Малой Бронной, супруга Ксении Собчак Константина Богомолова.

Собчак высказала мнение, что Михалков виновен в убийстве всего современного в российской культуре, а его союз с митрополитом назвала "православной опричниной".

"Пока Михалков является главным авторитетом в культуре, пропихивает своих протеже и на короткой ноге с министром культуры, все классное и современное будет убиваться", — смело написала телеведущая в Instagram.

В новом выпуске программы Михалков предлагал поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала своё мнение о возникшей ситуации.