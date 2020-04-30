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30 апреля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Сеть «слили» аудиозапись разговора митрополита Тихона с хозяином испанской виллы Никитой Михалковым. Серьезные мужи обсуждают введение в России православной цензуры в сфере культуры.

В этом разговоре часто упоминается муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов. И на эпитеты ну очень интеллигентный Никита Сергеевич не скупится, называя его «ублюдком», «мерзавцем», и «провокатором». А в начале аудиозаписи одиозный режиссер «Бесогон» хвастается, что именно с его подачи посадили видеоблогера Руслана Соколовского, вспоминает Pussy Riot, обсуждает необходимость «негласной опричнины» и «третьего Отделения».

Эта аудиозапись серьезно всколыхнула общественность. И главное в ней не то, что Никита Сергеевич хвалится тем, что практически убивает культуру, загоняя ее в рамки православия, «главное тут то, что митрополит Тихон (Шевкунов) по старой традиции, даже в каком-то смысле «КГБ-шной» пишет все разговоры», - сообщает канал «Постравда».

На защиту мужа встала и Ксения Собчак. Она разразилась гневной тирадой в своем telegram-канале. «Чтобы не было иллюзий у вас- Тихон Шевкунов (духовник Путина) и Никита Михалков обсуждают что могут позвонить Женовачу (новый директор МХАТа и протеже Михалкова) и снять спектакль «идеальный муж» Богомолова. Сделав вид, что он «устарел». То есть это конкретно православная цензура! Православный Талибан который звонит в театры и говорит что ставить. Вы понимаете какого уровня этот ужас?!??? И еще радует про то что надо «закрыть на …» золотую маску» - это цитата, и сделать «нормальную» госпремию театра. Нормальную в понимании Никиты Сергеевича это как ММКФ, которые проходят тише чем самые тихие старушачьи поминки. Стыд, что вся жизнь перешла на Кинотавр, потому что в Москве на главном международном фестивале, который мог бы стать событием, поют песню «памяти Донбасса» на стихи Марии Захаровой. Понятно что кроме Сигала и Депардье на этот фестиваль никто и не ездит давно», - возмущается «крабовая королева» Ксения Собчак.