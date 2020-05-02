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Выпуск программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" снят с эфира. Режиссер записал видеообращение

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Выпуск программы Никиты Михалкова
Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com, Никита Михалков

Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира. Новый выпуск назывался "У кого в кармане государство?"

Программа посвящена пандемии коронавируса. В первый раз передача вышла в пятницу 1 мая, однако по словам Михалкова – "после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира. Может быть масса объяснений этому, но для меня это чистой воды цензура".

В новом выпуске программы Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции.

НС

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