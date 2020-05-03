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Татьяна Васильева, у которой подозревают COVID-19, рассказала о симптомах болезни

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Васильева, у которой подозревают COVID-19, рассказала о симптомах болезни
актриса Татьяна Васильева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Российская актриса Татьяна Васильева, которая ранее, как предполагается, заразилась COVID-19, рассказала о своих симптомах заболевания. Ранее сообщалось, что знаменитость почувствовала недомогание.
 
Васильева сообщила, что несколько дней подряд у нее держалась температура от 37,5 до 37,8, но она не придавала этому никакого значения. Позавчера вечером, однако, у нее начался кашель и возникло странное жжение в глазах.
 
Актриса уточнила, что только в больнице осознала весь масштаб пандемии. По ее словам, она ждала приезда "скорой" восемь часов, а еще четыре часа – результатов КТ. Татьяна Васильева добавила, что врачи работают без остановки, а в медучреждениях "стоит оглушающий кашель".
 
По словам артистки, у нее выявлена двусторонняя пневмония, однако поражения легких не слишком сильные, поэтому она может лечиться дома. Результаты на COVID-19 придут лишь послезавтра, однако, как убеждена Татьяна, клиническая картина говорит именно об этом вирусе.
 
 
 
 
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Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg)2 Май 2020 в 1:26 PDT

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