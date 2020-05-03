Татьяна Васильева, у которой подозревают COVID-19, рассказала о симптомах болезни

Российская актриса Татьяна Васильева, которая ранее, как предполагается, заразилась COVID-19, рассказала о своих симптомах заболевания. Ранее сообщалось, что знаменитость почувствовала недомогание.

Васильева сообщила, что несколько дней подряд у нее держалась температура от 37,5 до 37,8, но она не придавала этому никакого значения. Позавчера вечером, однако, у нее начался кашель и возникло странное жжение в глазах.

Актриса уточнила, что только в больнице осознала весь масштаб пандемии. По ее словам, она ждала приезда "скорой" восемь часов, а еще четыре часа – результатов КТ. Татьяна Васильева добавила, что врачи работают без остановки, а в медучреждениях "стоит оглушающий кашель".