У Татьяны Васильевой тест на коронавирус дал положительный результат

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2 мая 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look, Татьяна Васильева

Народная артистка России, любимая многими актриса Татьяна Васильева, которая накануне почувствовала себя плохо и обратилась к медикам, сообщила сегодня, что у нее диагностирован коронавирус.

Она добавила, что пока не принято решение, будет ли она лечиться на дому или ее госпитализируют. Вчера у 73-летней Васильевой поднялась высокая температура, мучал кашель. Ее отправили в больницу, из которой актриса потом вернулась домой, потому что ею некому было заниматься. "Поэтому пока лечусь дома своими силами", — рассказала ранее Васильева в беседе с РИА Новости.

Народная артистка России Татьяна Васильева работала в Театре сатиры и Театре имени Маяковского, много снималась в кино. Самые известные фильмы с ее участием - "дравствуйте, я ваша тетя", "Дуэнья", "Самая обаятельная и привлекательная", "Моя морячка".