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Актриса Татьяна Васильева вызвала "скорую" из-за кашля и высокой температуры

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Актриса Татьяна Васильева вызвала
актриса Татьяна Васильева, Vitaly Fedorov/Russian Look
Народная артистка РФ Татьяна Васильева вечером в пятницу, 1 мая, сообщила журналистам, что вызвала "скорую помощь", так как ощутила недомогание. Известно, что у актрисы кашель и высокая температура.
 
По словам Васильевой, медицинский термометр показывает 38 градусов. Она добавила, что в настоящий момент ожидает приезда бригады "скорой помощи".
 
Напомним, Татьяна Васильева работала в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Актриса сыграла запоминающиеся роли в картинах "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Моя морячка" и многих других.
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