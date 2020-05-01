Актриса Татьяна Васильева вызвала

Народная артистка РФ Татьяна Васильева вечером в пятницу, 1 мая, сообщила журналистам, что вызвала "скорую помощь", так как ощутила недомогание. Известно, что у актрисы кашель и высокая температура.

По словам Васильевой, медицинский термометр показывает 38 градусов. Она добавила, что в настоящий момент ожидает приезда бригады "скорой помощи".