Актриса Татьяна Васильева призналась, как помирилась с невесткой

Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала, как наладила отношения со своей невесткой Анастасией Бегуновой после расставания с ее сыном Филиппом. Девушка решила забрать детей – внуков знаменитости и переехать в Германию, чтобы они не видели бабушку.
«Я купила им квартиру и оформила все на Анастасию. Теперь я своих внуков вижу часто. Это просто счастье и для них, и для меня … Меньше всего думала о какой-то своей выгоде в этой истории», - отметила актриса в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
По её словам, сейчас они при встрече с Анастасией обнимаются и не вспоминают тот конфликт. Васильева добавила, что не думает об обидах и радуется проведенным с внуками временем.
Отмечается, что главной причиной, почему девушка покинула страну и забрала внуков Татьяны Васильевой, стала обида на то, что звездная свекровь оставила их без «угла» в Москве.
Ранее беременная супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская вышла на лед, чтобы поздравить супруга с юбилейной шайбой.