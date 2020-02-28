Актриса Татьяна Васильева призналась, как помирилась с невесткой

//Шоу-бизнес 13+

28 февраля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Татьяна Васильева, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала, как наладила отношения со своей невесткой Анастасией Бегуновой после расставания с ее сыном Филиппом. Девушка решила забрать детей – внуков знаменитости и переехать в Германию, чтобы они не видели бабушку.

«Я купила им квартиру и оформила все на Анастасию. Теперь я своих внуков вижу часто. Это просто счастье и для них, и для меня … Меньше всего думала о какой-то своей выгоде в этой истории», - отметила актриса в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По её словам, сейчас они при встрече с Анастасией обнимаются и не вспоминают тот конфликт. Васильева добавила, что не думает об обидах и радуется проведенным с внуками временем.

Отмечается, что главной причиной, почему девушка покинула страну и забрала внуков Татьяны Васильевой, стала обида на то, что звездная свекровь оставила их без «угла» в Москве.

Ранее беременная супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская вышла на лед, чтобы поздравить супруга с юбилейной шайбой.