Беременная Шубская вышла на лед, чтобы поздравить Овечкина с юбилейной шайбой

Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская поделилась серией снимков с торжественной церемонии поздравления спортсмена с семисотой шайбой в НХЛ.
Несмотря на свою беременность, девушка вышла на лед, чтобы совместно с представителями Национальной хоккейной лиги и владельцем команды «Вашингтон Кэпиталз», участников которой является спортсмен, Тедом Леонсисом поздравить Александра Овечкина с забитой юбилейной шайбой.
На кадрах, которые опубликовала модель, можно заметить, как хоккеист во время мероприятия целует руку своей супруге и сына Сергея.
Ранее сообщалось, что Шубская показала видео, как Овечкин катается с юным наследников на коньках.
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