Беременная Шубская вышла на лед, чтобы поздравить Овечкина с юбилейной шайбой

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28 февраля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Овечкин, HC Dynamo Moscow/Instagram.com

Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская поделилась серией снимков с торжественной церемонии поздравления спортсмена с семисотой шайбой в НХЛ.

Несмотря на свою беременность, девушка вышла на лед, чтобы совместно с представителями Национальной хоккейной лиги и владельцем команды «Вашингтон Кэпиталз», участников которой является спортсмен, Тедом Леонсисом поздравить Александра Овечкина с забитой юбилейной шайбой.

На кадрах, которые опубликовала модель, можно заметить, как хоккеист во время мероприятия целует руку своей супруге и сына Сергея.

Ранее сообщалось, что Шубская показала видео, как Овечкин катается с юным наследников на коньках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)27 Фев 2020 в 11:21 PST