Супруга Овечкина показала видео, как годовалый сын играет в хоккей с отцом

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22 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Овечкин с семьей, Instagram

Супруга известного российского хоккеиста, нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками трогательными кадрами с совместной «тренировки» маленького Сережи со своим отцом.

На кадрах видно, как спортсмен выходит вместе со своим сыном на лед, после катается с ним на руках.При этом у наследника знаменитого хоккеиста можно заметить в руках клюшку, которой он уже неплохо управляет сам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NoVa Caps (@nova_caps)21 Фев 2020 в 1:50 PST

Через какое-то время Овечкин опускает малыша на лед. Кроме того, Сережа не растерялся и решил «отобрать» клюшку у партнера своего отца по команде Евгения Кузнецова.

«Забрал у дяди Жени клюшку», - иронично отреагировала жена спортсмена.

В конце Овечкин показал сыну несколько технических приемов.