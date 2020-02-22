Все новости >>

//Спорт 13+

Супруга Овечкина показала видео, как годовалый сын играет в хоккей с отцом

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Супруга Овечкина показала видео, как годовалый сын играет в хоккей с отцом
Александр Овечкин с семьей, Instagram

Супруга известного российского хоккеиста, нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками трогательными кадрами с совместной «тренировки» маленького Сережи со своим отцом.

На кадрах видно, как спортсмен выходит вместе со своим сыном на лед, после катается с ним на руках.При этом у наследника знаменитого хоккеиста можно заметить в руках клюшку, которой он уже неплохо управляет сам. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NoVa Caps (@nova_caps)21 Фев 2020 в 1:50 PST

Через какое-то время Овечкин опускает малыша на лед. Кроме того, Сережа не растерялся и решил «отобрать» клюшку у партнера своего отца по команде Евгения Кузнецова.

«Забрал у дяди Жени клюшку», - иронично отреагировала жена спортсмена.

В конце Овечкин показал сыну несколько технических приемов. 

БА

//картина дня

В мире

В Госдуме назвали цель учений США на случай

В Госдуме назвали цель учений США на случай "ядерной войны" с участием России в Европе

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил проведение Соединенными Штатами Америки учений, по сценарию которых РФ наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил сенатора-демократа Берни Сандерса, призвавшего Россию не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в 2020 году…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель "ВЭБ.РФ", бывший вице-премьер Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший…

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий "Белые Санжары". Она намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки…