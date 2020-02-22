Супруга Овечкина показала видео, как годовалый сын играет в хоккей с отцом

Супруга известного российского хоккеиста, нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками трогательными кадрами с совместной «тренировки» маленького Сережи со своим отцом.
На кадрах видно, как спортсмен выходит вместе со своим сыном на лед, после катается с ним на руках.При этом у наследника знаменитого хоккеиста можно заметить в руках клюшку, которой он уже неплохо управляет сам.
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Через какое-то время Овечкин опускает малыша на лед. Кроме того, Сережа не растерялся и решил «отобрать» клюшку у партнера своего отца по команде Евгения Кузнецова.
«Забрал у дяди Жени клюшку», - иронично отреагировала жена спортсмена.
В конце Овечкин показал сыну несколько технических приемов.
Skates with dad. @ovi8 ❤️— NHL (@NHL) February 21, 2020
(???? IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/hWMxfo4LTM