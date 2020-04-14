Звезда фильма

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14 апреля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актриса Елена Соловей, Russian Look

Звезда советского фильма "Вам и не снилось" Елена Соловей объяснила, почему решила уехать жить в Соединенные Штаты Америки вместе с супругом и детьми, несмотря на свою популярность в родной стране.

Соловей в рамках программы "Судьба человека" заявила, что в восьмидесятых годах прошлого века в России была нестабильная обстановка, наступило "очень тревожное время". Елена добавила, что решение покинуть родную страну далось ей нелегко.

После переезда актрисе казалось, что во всем сквозит безнадежность, однако ее муж вскоре получил работу на ювелирной фабрике, а сама она начала работать на радио.