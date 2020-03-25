Ушла из жизни актриса Инна Макарова

Днем в среду, 25 марта, стало известно, что из жизни ушла советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова. Соответствующую информацию предоставила ее дочь Наталья Бондарчук.

Макарова ушла из жизни в возрасте 93 лет. Время и место прощания со знаменитой актрисой будут объявлены позднее.

Напомним Инна Макарова окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Зрители полюбили артистку за яркие роли в картинах "Молодая гвардия", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и многих других.