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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ушла из жизни актриса Инна Макарова
актриса Инна Макарова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Днем в среду, 25 марта, стало известно, что из жизни ушла советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова. Соответствующую информацию предоставила ее дочь Наталья Бондарчук.

Макарова ушла из жизни в возрасте 93 лет. Время и место прощания со знаменитой актрисой будут объявлены позднее.

Напомним Инна Макарова окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Зрители полюбили артистку за яркие роли в картинах "Молодая гвардия", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и многих других.

ЕТ
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