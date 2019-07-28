Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил известную российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения. В воскресенье, 28 июля, ей исполнилось 93 года.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что Инна Макарова талантливо создала целую галерею ярких и достоверных образов, ставших классикой. Путин высоко оценил актерское мастерство актрисы, ее многогранное творчество, а также неизменную преданность профессии. Глава государства пожелал имениннице здоровья и бодрости духа.

Напомним, Инна Макарова снималась в картинах "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия" и многих других.