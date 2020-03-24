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Меган Маркл готовы предложить озвучку персонажа в "Симпсонах"

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Меган Маркл готовы предложить озвучку персонажа в
Меган Маркл, I-Images/Keystone Press Agency
Источники во вторник сообщили, что супруге британского принца Гарри Меган Маркл поступило предложение озвучить одного из персонажей в популярном во всем мире анимационном сериале "Симпсоны".
 
Согласно информации издания The Mirror, продюсер анимационного сериала и восьмикратный обладатель премии "Эмми" Эл Джин готов пообщаться на тему сотрудничества с членами королевской семьи. Он уточнил, что слышал о желании Меган Маркл поработать актрисой дубляжа.
 
Джин подчеркнул, что если жена принца Гарри действительно заинтересована в этой работе, она может связаться с создателями "Симпсонов".
ЕТ

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