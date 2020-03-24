Меган Маркл готовы предложить озвучку персонажа в

Источники во вторник сообщили, что супруге британского принца Гарри Меган Маркл поступило предложение озвучить одного из персонажей в популярном во всем мире анимационном сериале "Симпсоны".

Согласно информации издания The Mirror, продюсер анимационного сериала и восьмикратный обладатель премии "Эмми" Эл Джин готов пообщаться на тему сотрудничества с членами королевской семьи. Он уточнил, что слышал о желании Меган Маркл поработать актрисой дубляжа.

Джин подчеркнул, что если жена принца Гарри действительно заинтересована в этой работе, она может связаться с создателями "Симпсонов".