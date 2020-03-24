Меган Маркл больше не значится королевской особой в организации, которую курирует

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24 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

герцогиня Меган, Pool/Keystone Press Agency

Герцогиню Меган досрочно "лишили" королевского титула. На сайте благотворительной организации Smart Works, покровительницей которой жена принца Гарри является, она больше не значится королевской особой.

Чуть больше недели остается до того момента, как герцогиня Меган и принц Гарри официально отойдут от исполнения королевских обязанностей, однако руководство Smart Works по неустановленной причине решило заблаговременно "лишить" ее титула.