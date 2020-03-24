Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Меган Маркл больше не значится королевской особой в организации, которую курирует

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Меган Маркл больше не значится королевской особой в организации, которую курирует
герцогиня Меган, Pool/Keystone Press Agency

Герцогиню Меган досрочно "лишили" королевского титула. На сайте благотворительной организации Smart Works, покровительницей которой жена принца Гарри является, она больше не значится королевской особой.

Чуть больше недели остается до того момента, как герцогиня Меган и принц Гарри официально отойдут от исполнения королевских обязанностей, однако руководство Smart Works по неустановленной причине решило заблаговременно "лишить" ее титула.

Ранее стало известно, что пока королева Елизавета II находится в карантине в Шотландии, место во главе страны займут ее внуки принцы Уильям и Гарри, а также герцогиня Кейт. При этом Меган Маркл попросили на этот период остаться в Канаде.

 

ЕТ

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью