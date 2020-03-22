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Принц Гарри будет править страной без Меган Маркл

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Версия

Принц Гарри будет править страной без Меган Маркл
Фото: соцсети

В Великобритании СМИ сообщили о том, что на период, пока королева Елизавета II находится в карантине, место во главе страны займут ее внуки принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон. При этом Меган Маркл попросили остаться в Канаде.

Принца Гарри уже вызвали в срочном порядке в королевский дворец из Канады, где он сейчас проживает с семьей. Но в Лондон внук королевы явится без сына и супруги. В столице Великобритании он поможет принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон выполнять королевские обязанности. Однако Меган Маркл попросили не сопровождать супруга и переждать пандемию коронавируса дома в Канаде.

АБ

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