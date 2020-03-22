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Американский актер признался, что ему предлагали деньги за интимную историю о Меган Маркл

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Американский актер признался, что ему предлагали деньги за интимную историю о Меган Маркл
Фото: соцсети

Американский актер Саймон Рекс заявил, что некоторые СМИ предлагали ему большие деньги за то, чтобы он рассказал о близости с супругой британского принца Гарри Меган Маркл.

Рекс рассказал, что отказался от 70 тысяч долларов, потому что на деле у него с Маркл не было романа. Артист заявил, что не хочет подобной ложью позорить британскую королевскую семью.

«Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались. Однажды мы тусовались, но это совсем не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все», - объяснил Рекс.

АБ

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