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Меган Маркл рассказала о способе профилактики болезней во время перелетов

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Меган Маркл рассказала о способе профилактики болезней во время перелетов
Фото: соцсети

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл поделилась с подписчиками способом, благодаря которому можно не заболеть в самолете. Бывшая актриса призналась, что узнала этот метод от Леонардо Ди Каприо.

Меган Маркл посоветовала перед перелетами смазывать внутреннюю часть носа антисептической мазью. По ее словам, таким образом можно избежать проникновения в организм инфекций.

«Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие из неоспорина обеспечит вам двойную защиту», - объяснила герцогиня Сассекская. Полезный совет она опубликовала в своём блоге.

АБ

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