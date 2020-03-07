Лондонцы ясно дали понять, как относятся к Меган Маркл

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7 марта 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: соцсети

Супруга принца Гарри Меган Маркл на днях вернулась в Лондон. Там они с мужем посетили вручение премии Endeavour Fund Awards, которое стало для них одним из последних мероприятий в статусе членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли на автомобиле ко входу в резиденцию лондонского мэра. Однако при выходе из автомобиля собравшаяся публика встретила их не восторженными криками, а свистом и неодобрительным гулом. Гарри и Меган осталось только сделать вид, что ничего не случилось, и проследовать в помещение.

Ранее стало известно, что Меган Маркл решила не брать в Лондон маленького сына. Это возмутило не только британцев, но и королеву.