Писательница объяснила, почему британцы ополчились на Меган Маркл

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3 марта 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Британская писательница Хилари Мэнтел высказала предположение, почему подданные королевы так негативно относятся к супруге принца Гарри Меган Маркл. Мэнтел обвинила соотечественников в расизме.

«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», - заявила писательница. Она предположила, что расизм находится в сознании людей гораздо глубже, чем принято признавать.

Также Мэнтел отметила, что на протяжении многих поколений жены королевского семейства приковывали к себе пристальное внимание британского народа. «Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как воспринимали тюдоровских женщин», - сказала она.