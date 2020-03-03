Жители Британии не желают платить за безопасность Меган Маркл ни цента

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3 марта 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принц Гарри и герцогиня Меган, Famous/ZUMAPRESS.com

В последнее время в Великобритании остро встал вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность принца Гарри и его жены. Оказалось, что подавляющее большинство британцев не желают платить за это ни цента.

Сначала предполагалось, что расходы на безопасность герцога и герцогини Сассекских в размере 20 млн фунтов возьмут на себя власти Канады, куда переехали супруги, но канадцы отказались платить. Впоследствии стало известно, что и жители Британии не намерены отдавать деньги на данные цели.

В рамках телешоу Good Morning Britain были оглашены результаты опроса, согласно которому более 90 процентов британцев не желают платить за безопасность Меган и Гарри ни цента.