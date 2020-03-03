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Источник: Елизавета II заверила принца Гарри в своей любви и готовности принять его обратно

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Источник: Елизавета II заверила принца Гарри в своей любви и готовности принять его обратно
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Елизавета II на днях встретилась в Лондоне с принцем Гарри. Как сообщает источник, после 4-часовой беседы королева Великобритании заверила своего внука, что всегда примет его назад в семью.

Инсайдер утверждает, что атмосфера встречи бабушки и внука была довольно размеренной. Якобы Елизавета II заверила Гарри в своей любви и отметила, что будет готова принять его с женой в семью, если они пожелают вернуться к исполнению королевских обязанностей.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские ранее приняли решение стать независимыми и переехать в Канаду. Недавно принц приехал в Великобританию для того, чтобы принять участие в некоторых мероприятиях. Ожидается также, что 9 марта Меган Маркл вернется в Великобританию, чтобы присутствовать на церковной службе в честь Дня Содружества. Маленький сын принца Гарри и его жены в Лондон не приедет.

ЕТ

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