Источник: Елизавета II заверила принца Гарри в своей любви и готовности принять его обратно

Елизавета II на днях встретилась в Лондоне с принцем Гарри. Как сообщает источник, после 4-часовой беседы королева Великобритании заверила своего внука, что всегда примет его назад в семью.

Инсайдер утверждает, что атмосфера встречи бабушки и внука была довольно размеренной. Якобы Елизавета II заверила Гарри в своей любви и отметила, что будет готова принять его с женой в семью, если они пожелают вернуться к исполнению королевских обязанностей.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские ранее приняли решение стать независимыми и переехать в Канаду. Недавно принц приехал в Великобританию для того, чтобы принять участие в некоторых мероприятиях. Ожидается также, что 9 марта Меган Маркл вернется в Великобританию, чтобы присутствовать на церковной службе в честь Дня Содружества. Маленький сын принца Гарри и его жены в Лондон не приедет.