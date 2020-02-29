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Меган Маркл заявила об абсурдных придирках со стороны королевского двора

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл заявила об абсурдных придирках со стороны королевского двора
фото: соцсети

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что со стороны королевской семьи идут абсурдные придирки к ней и ее супругу, принцу Гарри. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Меган Маркл пожаловалась друзьям на запрет торговой марки Sussex Royal. Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, так это они с Гарри. А обвинять супругов в том, что они хотят нажиться на слове "королевский" - это абсурд.

По мнению Меган, все придирки, которые сыплятся на их пару как из рога изобилия, продиктованы завистью. Она считает, что королеве нашептывают различные гадости про них с Гарри просто потому, что ее супругу завидуют: он всегда был любимчиком.

Накануне, как ранее сообщали "Аргументы недели", в Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.

АС

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