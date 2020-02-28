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Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
Фото: соцсети

В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.

Отмечается, что Королевская канадская конная полиция перестанет обеспечивать безопасность знаменитой семьи сразу после того, как они сложат с себя королевские полномочия в апреле этого года.

«По запросу службы столичной полиции Королевская канадская конная полиция оказывала помощь службе столичной полиции с момента периодических приездов герцога и герцогини Сассекских в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь перестанет оказываться в ближайшие несколько недель в свете изменения их статуса», - заявили в ведомстве.

АБ

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