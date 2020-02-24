Принцу Гарри и Меган Маркл запретили использовать их бренд

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24 февраля 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: соцсети

Принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать бренд SussexRoyal, поскольку в его названии есть слово "королевский". Ранее пара планировала использовать бренд, чтобы выпускать собственную продукцию.

Согласно законодательству Великобритании, принц и его супруга не могут использовать термин "королевский" после того, как отказались от исполнения королевских обязанностей. Заявление на регистрацию бренда SussexRoyal было отозвано. Запрет на использование бренда во всех регионах мира вступит в силу с 1 апреля текущего года.