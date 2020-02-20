Юрий Антонов рассказал о

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20 февраля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Антонов, Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Известный российский композитор и музыкант Юрий Антонов поделился с поклонниками, почему не стал отмечать своё 75-летие. По его словам, последние годы его мучают серьезные проблемы со здоровьем.

«Я не участвовал ни в одной новогодней программе, хотя меня везде активно звали. Пришлось отменить массу концертов, которые должны были пройти весной. У меня были большие проблемы с мениском. Делал операцию. Врачи мне говорили, что нужен покой», - пояснил Антонов в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия -1».

При этом он отметил, что осенью все-таки провел несколько концертов и корпоративов, но праздновать свой юбилей не стал. Антонов признался, что не мог принимать гостей. Музыкант добавил, что после выступлений прикладывал к ноге специальный баллон с заморозкой, который ему дал его друг главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин.

Композитору исполнилось 75 лет 19 февраля.

Ранее Антонов раскритиковал творчество Светланы Лободы и Ольги Бузовой. По его мнению, в СССР за такие песни могли «арестовать».