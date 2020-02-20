Антонов раскритиковал творчество Бузовой и Лободы

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20 февраля 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.

Антонов оценил творчество Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Музыкант отметил, что девушки поют для своего поколения и делают ту музыку, которую воспринимает аудитория. При этом Антонов подчеркнул, что не запоминает нынешние популярные композиции из-за их большого количества.

«Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни», - заявил он.