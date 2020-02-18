Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии

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18 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Эдита Пьеха и Стас Пьеха, Instagram

Легендарная российская певица Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии. При этом выяснилось, что знаменитость получает не одно пособие, как её коллеги по шоу-бизнесу, а целых два, сообщает kp.ru.

«Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер», - пояснила исполнительница.

Отмечается, что Эдита Пьеха получает около 45 тыс. руб.

Напомним, что пока самую большую сумму получает актер Юрий Стоянов. Его пенсия составляет 62 тыс. руб. Артист не отрицает, что получает приличное пособие на фоне других пенсионеров.

Ранее о своих пенсиях рассказали Лев Лещенко и Борис Моисеев.