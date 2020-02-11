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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Культура 13+

Почему могила народного артиста Романа Карцева стоит одинокая и неухоженная?

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Почему могила народного артиста Романа Карцева стоит одинокая и неухоженная?

Могила друга Аркадия Райкина и Михаила Жванецкого - великого и ужасного комика и юмориста всех времён и народов - Романа Карцева - стоит неухоженной и одинокой среди великолепия обелисков и гранитных плит Троекуровского кладбища - филиала Новодевичьего правительственного кладбища в Москве. В простонародье его называют просто Кремлёвским. Что за этим стоит? Какая семейная тайна?

Почти все могилы знаменитостей, похороненных на Троекуровском, ухожены и с памятниками - Николая Караченцова, Игоря Старыгина, Валерия Гатаева, Евгения Весника, Семена Фарады, Игоря Кваши, Вальтера Запашного, Владислава Галкина - список любимых зрителями артистов можно продолжать и продолжать. Но на отшибе среди монументов, подобных которым трудно будет найти на кладбищах по всему миру, стоит сиротливая простенькая оградка могилы Романа Карцева. Он умер больше полутора лет назад. Почему такая несправедливость? Почему на это не обращают внимания ни Союз театральных деятелей, ни телеканалы, которые нещадно эксплуатируют талант Романа Карцева? Наконец, где его друзья и поклонники? Лишь несколько свежих гвоздик напоминают, что кто-то всё же знает о его могиле.

Надеемся, что какая-то ясность всё же появится, и редакции газеты "Аргументы недели" всё станет известно. Во всяком случае, известно, что у Романа Карцева были и есть дети и внуки. Но семейные тайны самые закрытые и непонятные со стороны.

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ПВ

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