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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Лидер Республики Корея поздравил создателей фильма "Паразиты" с "Оскаром"

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лидер Республики Корея поздравил создателей фильма
Мун Чжэ Ин, Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool via

Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин утром в понедельник, 10 февраля, поздравил создателей фильма "Паразиты", режиссером которого стал Пон Чжун Хо, с получением ранее сегодня престижной кинопремии "Оскар".

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что съемочная команда преодолела все вызовы и наполнила сердца своих сограждан мужеством. Политик добавил, что очень гордится соотечественниками. Глава Республики Корея отметил, что "Паразиты" тронули зрителей во всем мире.

Лидер страны также пообещал оказать отечественной киноиндустрии поддержку, чтобы южнокорейские мастера смогли в полной мере раскрыть свой потенциал.

ЕТ

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