Брэд Питт во время своей речи на

Актер Брэд Питт, получивший в рамках 92-й церемонии вручения премий "Оскар" награду за лучшую мужскую роль второго плана, пошутил на мероприятии про президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Питт, выйдя на сцену, заявил, что "у него здесь только 45 секунд, а это на 45 секунд больше, чем дал сенат Джону Болтону на этой неделе". Брэд имел в виду бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности, который мог быть ключевым свидетелем в деле об импичменте, однако так и не получил повестку на допрос.

Позже Питт объяснил, что был очень разочарован случившимся в политической жизни США в последние дни. Актер заметил, что нельзя спокойно воспринимать тот факт, что способность "выигрывать сомнительными, но и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами".