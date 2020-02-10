Брэд Питт во время своей речи на

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"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам
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10 февраля 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
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