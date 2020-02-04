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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Действительно ли Бетховен был глухим?

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Действительно ли Бетховен был глухим?
Фото: pixabay.com

Американский профессор музыковедения Теодор Альбрехт смог найти несколько доказательств того, что на самом деле глухота Людвига ван Бетховена – ни что иное как легенда.

Согласно биографии композитора, Бетховен полностью лишился возможности слышать в 1814 году в возрасте 44 лет. Однако Альбрехт нашел этому опровержение, передаёт Мир24. Согласно некоторым записям композитора, он частично мог слышать левым ухом. В качестве примера историк цитирует запись о предостережении коллеги композитора в 1824 году: «Вы можете дирижировать увертюрой в полном одиночестве, но дирижирование всего концерта слишком напрягло бы Ваш слух, поэтому я не советовал бы Вам этого делать». Таким образом, напрашивается вывод, что слух Бетховена был утерян не полностью, что заставляет полностью пересмотреть биографию великого музыканта.

АБ

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