//Культура : Персона 13+

30 января 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

петр чайковский лучшие произведения,фото соцсетей

Петр Чайковский – знаменитый композитор, на нем держится мировой балет, про него изучают в школах, и о нем не забудут никогда.

Родился автор мировых произведений 7 мая в 1840 году в селе Воткинск. Главой семьи был инженер Илья Петрович, а мама Александра Андреевна прошла обучение в доме сирот, прекрасно знала иностранные языки, арифметику и географию. Жили они в достатке, но были вынуждены переехать на Урал, поскольку отцу предложили должность главного инженера. В их дом всегда приходило много иностранных гостей, и царила теплая, уютная атмосфера грамотных людей. Петра обучала гувернантка из Санкт-Петербурга. Талантливый мальчишка с детства играл на рояле и сочинял поэзии.

Отец совершенно не противился любовью сына к искусству, а наоборот устроил его в пансион Шмеллинга, где парень продолжал овладевать музыкой и познакомился с балетом. В 1855 году Петр брал уроки у немецкого композитора и музыканта Рудольфа Кондингера, параллельно учась в училище. По окончанию начал работать в Министерстве юстиций, не забывая о музыке.

Не поверите, но он не из ранних гениев, его осознанность к музыкальным направлениям стала приходить ближе к 22 годам. Отец безгранично верил в его способности, даже не учитывая, что педагог, который занимался с Чайковским, оговаривал: «Таланта нет».

В возрасте 23 лет в Питере открылась консерватория, где Чайковский первый раз попытал свои способности и написал кантату «К радости». Его произведение не было оценено, а даже наоборот, понесло полный провал. И, молодой автор понял – совмещать 2 направления не получится. Он с головой опрокинулся в мир музыки и в 1869 году написал произведение на роман «Ромео и Джульетта».

Для того чтобы не забывать величайших людей, мы предлагаем ознакомится с 7-мью самыми известными произведениями автора. Именно они открыли балет России, музыку России в новом, умопомрачительном облике. Сегодня поговорим про:

Известные композиции Чайковского. Самое известное произведение Чайковского. Фортепианные произведения Чайковского. Лучшая симфония Чайковского. Самые популярные произведения Чайковского на сегодняшний день.

Чайковский лучшие произведения

Автор писал музыку ко всем театральным направлениям.

К балетным композициям относятся:

«Лебединое озеро» . Проникновенная лирика, острые и плавные движения под спокойную, местами пугающую музыку – захватывают и влюбляют зрителей с первых минут.

. Проникновенная лирика, острые и плавные движения под спокойную, местами пугающую музыку – захватывают и влюбляют зрителей с первых минут. «Спящая красавица» . Яркий и ироничный балет считается одним из самых красивых во всем мире, а музыкальное сопровождение бодрит, охватывает волной волнения за героев.

. Яркий и ироничный балет считается одним из самых красивых во всем мире, а музыкальное сопровождение бодрит, охватывает волной волнения за героев. «Щелкунчик» . Музыкальные образы, которые Чайковский исполнил по-новому. Автор особо с любовью и восхищением относился к этому балету.

К оперным композициям относятся:

« Евгений Онегин » написана музыка в 1879 году, по произведению известного писателя А.С Пушкина. Изначально автор не хотел писать на него композицию, но его зацепил сценарий и сюжет с музыкальным сопровождением – был написан.

» написана музыка в 1879 году, по произведению известного писателя А.С Пушкина. Изначально автор не хотел писать на него композицию, но его зацепил сценарий и сюжет с музыкальным сопровождением – был написан. «Пиковая дама» менее известная опера для современного общества, которую Чайковский написал во Франции в 1890 году. Стоит обозначить, что композитор составил фрагменты слов и три арии Елецкого, Германа и Лизы.

Фортепианные известные произведения Чайковского

Автор написал: 7 симфоний, произведения для фортепиано, четыре сюиты, симфоническую музыку, 3 балета и 3 оперных композиции и внес колоссальный вклад в развитее музыки в мире.

К фортепианным произведениям относятся:

«Фортепианная соната» - 1865 год. «Времена года» - известный цикл фортепианного исполнения. «Двенадцать пьес» - 1878 год. «Детский альбом» - легкие пьесы для детей, 1878 год. «6 пьес» и «18 пьес» - написаны с 1881 года по 18885 год.

Так же, автор провел 3 фортепианных концерта, первый считается самым удачным. Именно он произвел овации среди зрителей и открыл автора в новом амплуа. Композитор стал не просто известным во всем мире, а заслужил огромную популярность, которая поддерживает свой статус на сегодня.

К сожалению, прожить Чайковский смог не долго, и умер в 1893 году, в возрасте 53 лет. Более того, 2 произведения, а именно оперы - не дошли до нас, поскольку Петр уничтожил их, считая не самыми удачными в своем списке. Эксперты и историки привели факт, что композитор умер из-за стакана воды, которая вызвала холеру, и Чайковский ушел из жизни.

Но забывать или переставать слушать его композиции – это рушить мировую культуру. Поэтому мы призываем изучать, помнить про этого человека и благодарить, что именно он открыл музыку в России и во всем мире в новой, невероятной подаче.