Петр Чайковский – знаменитый композитор, на нем держится мировой балет, про него изучают в школах, и о нем не забудут никогда.
Родился автор мировых произведений 7 мая в 1840 году в селе Воткинск. Главой семьи был инженер Илья Петрович, а мама Александра Андреевна прошла обучение в доме сирот, прекрасно знала иностранные языки, арифметику и географию. Жили они в достатке, но были вынуждены переехать на Урал, поскольку отцу предложили должность главного инженера. В их дом всегда приходило много иностранных гостей, и царила теплая, уютная атмосфера грамотных людей. Петра обучала гувернантка из Санкт-Петербурга. Талантливый мальчишка с детства играл на рояле и сочинял поэзии.
Отец совершенно не противился любовью сына к искусству, а наоборот устроил его в пансион Шмеллинга, где парень продолжал овладевать музыкой и познакомился с балетом. В 1855 году Петр брал уроки у немецкого композитора и музыканта Рудольфа Кондингера, параллельно учась в училище. По окончанию начал работать в Министерстве юстиций, не забывая о музыке.
Не поверите, но он не из ранних гениев, его осознанность к музыкальным направлениям стала приходить ближе к 22 годам. Отец безгранично верил в его способности, даже не учитывая, что педагог, который занимался с Чайковским, оговаривал: «Таланта нет».
В возрасте 23 лет в Питере открылась консерватория, где Чайковский первый раз попытал свои способности и написал кантату «К радости». Его произведение не было оценено, а даже наоборот, понесло полный провал. И, молодой автор понял – совмещать 2 направления не получится. Он с головой опрокинулся в мир музыки и в 1869 году написал произведение на роман «Ромео и Джульетта».
Для того чтобы не забывать величайших людей, мы предлагаем ознакомится с 7-мью самыми известными произведениями автора. Именно они открыли балет России, музыку России в новом, умопомрачительном облике. Сегодня поговорим про:
- Известные композиции Чайковского.
- Самое известное произведение Чайковского.
- Фортепианные произведения Чайковского.
- Лучшая симфония Чайковского.
- Самые популярные произведения Чайковского на сегодняшний день.
Чайковский лучшие произведения
Автор писал музыку ко всем театральным направлениям.
К балетным композициям относятся:
- «Лебединое озеро». Проникновенная лирика, острые и плавные движения под спокойную, местами пугающую музыку – захватывают и влюбляют зрителей с первых минут.
- «Спящая красавица». Яркий и ироничный балет считается одним из самых красивых во всем мире, а музыкальное сопровождение бодрит, охватывает волной волнения за героев.
- «Щелкунчик». Музыкальные образы, которые Чайковский исполнил по-новому. Автор особо с любовью и восхищением относился к этому балету.
К оперным композициям относятся:
- «Евгений Онегин» написана музыка в 1879 году, по произведению известного писателя А.С Пушкина. Изначально автор не хотел писать на него композицию, но его зацепил сценарий и сюжет с музыкальным сопровождением – был написан.
- «Пиковая дама» менее известная опера для современного общества, которую Чайковский написал во Франции в 1890 году. Стоит обозначить, что композитор составил фрагменты слов и три арии Елецкого, Германа и Лизы.
Фортепианные известные произведения Чайковского
Автор написал: 7 симфоний, произведения для фортепиано, четыре сюиты, симфоническую музыку, 3 балета и 3 оперных композиции и внес колоссальный вклад в развитее музыки в мире.
К фортепианным произведениям относятся:
- «Фортепианная соната» - 1865 год.
- «Времена года» - известный цикл фортепианного исполнения.
- «Двенадцать пьес» - 1878 год.
- «Детский альбом» - легкие пьесы для детей, 1878 год.
- «6 пьес» и «18 пьес» - написаны с 1881 года по 18885 год.
Так же, автор провел 3 фортепианных концерта, первый считается самым удачным. Именно он произвел овации среди зрителей и открыл автора в новом амплуа. Композитор стал не просто известным во всем мире, а заслужил огромную популярность, которая поддерживает свой статус на сегодня.
К сожалению, прожить Чайковский смог не долго, и умер в 1893 году, в возрасте 53 лет. Более того, 2 произведения, а именно оперы - не дошли до нас, поскольку Петр уничтожил их, считая не самыми удачными в своем списке. Эксперты и историки привели факт, что композитор умер из-за стакана воды, которая вызвала холеру, и Чайковский ушел из жизни.
Но забывать или переставать слушать его композиции – это рушить мировую культуру. Поэтому мы призываем изучать, помнить про этого человека и благодарить, что именно он открыл музыку в России и во всем мире в новой, невероятной подаче.