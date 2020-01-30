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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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7 мелодий Петра Чайковского, которые знает весь мир

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

7 мелодий Петра Чайковского, которые знает весь мир
петр чайковский лучшие произведения,фото соцсетей

Петр Чайковский – знаменитый композитор, на нем держится мировой балет, про него изучают в школах, и о нем не забудут никогда.

Родился автор мировых произведений 7 мая в 1840 году в селе Воткинск. Главой семьи был инженер Илья Петрович, а мама Александра Андреевна  прошла обучение в доме сирот, прекрасно знала иностранные языки, арифметику и географию. Жили они в достатке, но были вынуждены переехать на Урал, поскольку отцу предложили должность главного инженера. В их дом всегда приходило много иностранных гостей, и царила теплая, уютная атмосфера грамотных людей. Петра обучала гувернантка из Санкт-Петербурга. Талантливый мальчишка с детства играл на рояле и сочинял поэзии.

 

Отец совершенно не противился любовью сына к искусству, а наоборот устроил его в пансион Шмеллинга, где парень продолжал овладевать музыкой и познакомился с балетом. В 1855 году Петр брал уроки у немецкого композитора и музыканта Рудольфа Кондингера, параллельно учась в училище. По окончанию начал работать в Министерстве юстиций, не забывая о музыке.
Не поверите, но он не из ранних гениев, его осознанность к музыкальным направлениям стала приходить ближе к 22 годам. Отец безгранично верил в его способности, даже не учитывая, что педагог, который занимался с Чайковским, оговаривал: «Таланта нет».

 

В возрасте 23 лет в Питере открылась консерватория, где Чайковский первый раз попытал свои способности и написал кантату «К радости». Его произведение не было оценено, а даже наоборот, понесло полный провал. И, молодой автор понял – совмещать 2 направления не получится. Он с головой опрокинулся в мир музыки и в 1869 году написал произведение на роман «Ромео и Джульетта».

 

Для того чтобы не забывать величайших людей, мы предлагаем ознакомится с 7-мью самыми известными произведениями автора. Именно они открыли балет России, музыку России в новом, умопомрачительном облике. Сегодня поговорим про:

 

  1. Известные композиции Чайковского.
  2. Самое известное произведение Чайковского.
  3. Фортепианные произведения Чайковского.
  4. Лучшая симфония Чайковского.
  5. Самые популярные произведения Чайковского на сегодняшний день.

 

Чайковский лучшие произведения

 

Автор писал музыку ко всем театральным направлениям.

 

К балетным композициям относятся:

  • «Лебединое озеро». Проникновенная лирика, острые и плавные движения под спокойную, местами пугающую музыку – захватывают и влюбляют зрителей с первых минут.
  • «Спящая красавица». Яркий и ироничный балет считается одним из самых красивых во всем мире, а музыкальное сопровождение бодрит, охватывает волной волнения за героев.
  • «Щелкунчик». Музыкальные образы, которые Чайковский исполнил по-новому. Автор особо с любовью и восхищением относился к этому балету.

 

К оперным композициям относятся:

  • «Евгений Онегин» написана музыка в 1879 году, по произведению известного писателя А.С Пушкина. Изначально автор не хотел писать на него композицию, но его зацепил сценарий и сюжет с музыкальным сопровождением – был написан.
  • «Пиковая дама» менее известная опера для современного общества, которую Чайковский написал во Франции в 1890 году. Стоит обозначить, что композитор составил фрагменты слов и три арии Елецкого, Германа и Лизы.

 

Фортепианные известные произведения Чайковского

Автор написал: 7 симфоний, произведения для фортепиано, четыре сюиты, симфоническую музыку, 3 балета и 3 оперных композиции и внес колоссальный вклад в развитее музыки в мире.

 

К фортепианным произведениям относятся:

 

  1. «Фортепианная соната» - 1865 год.
  2. «Времена года» - известный цикл фортепианного исполнения.
  3. «Двенадцать пьес» - 1878 год.
  4. «Детский альбом» - легкие пьесы для детей, 1878 год.
  5. «6 пьес» и «18 пьес» - написаны с 1881 года по 18885 год.

 

Так же, автор провел 3 фортепианных концерта, первый считается самым удачным. Именно он произвел овации среди зрителей и открыл автора в новом амплуа. Композитор стал не просто известным во всем мире, а заслужил огромную популярность, которая поддерживает свой статус на сегодня.

 

К сожалению, прожить Чайковский смог не долго, и умер в 1893 году, в возрасте 53 лет. Более того, 2 произведения, а именно оперы - не дошли до нас, поскольку Петр уничтожил их, считая не самыми удачными в своем списке. Эксперты и историки привели факт, что композитор умер из-за стакана воды, которая вызвала холеру, и Чайковский ушел из жизни.

 

Но забывать или переставать слушать его композиции – это рушить мировую культуру. Поэтому мы призываем изучать, помнить про этого человека и благодарить, что именно он открыл музыку в России и во всем мире в новой, невероятной подаче.

АОл

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