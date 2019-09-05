7, 8 сентября Театр на Малой Бронной примет участие в праздновании Дня города с концертом «Старые песни о Главной». Этот концерт предлагает уникальную подборку произведений о Москве и москвичах, почти не исполняемых на традиционных праздничных мероприятиях. В программу войдут малоизвестные эстрадные песни о городе или связанные с городом, его жизнью, его жителями.

Все песни написаны в советскую эпоху, однако не наполнены идеологическим пафосом. Лиричные, нежные, объясняющиеся в любви к городу, созданные замечательными композиторами и поэтами, среди которых И. О. Дунаевский, Д. Я. Покрасс, В. М. Гусев, М. И. Блантер, Т. Н. Хренников, М. Л. Матусовский, - они оказались незаслуженно забыты. Благодаря артистам Театра на Малой Бронной москвичи и гости города снова могут услышать эти прекрасные мелодии и порой наивные, но такие искренние тексты.

Концерт «Старые песни о Главной» можно будет увидеть 7 сентября в 15.00 на ВДНХ – на центральной аллее перед первым павильоном, а также 8 сентября в 17.00 на Тверской, на площадке напротив мэрии – в рамках фестиваля «Московские сезоны».

Режиссер - Константин Богомолов.

Музыкальный руководитель – Елена Шевлягина.

Педагог по вокалу – Илона Старынина.



В концерте принимают участие: Александр Бобров, Дарья Бондаренко, Юлиана Варшавская, Юлия Вознесенская, Екатерина Дубакина, Дмитрий Гурьянов, Татьяна Лозовая, Полина Некрасова, Ольга Николаева, Александр Никулин, Сергей Парфенов, Светлана Первушина, Таисия Ручковская, Андрей Субботин, Татьяна Тимакова, Юрий Тхагалегов, Владимир Яворский.