В Москве 28 января открывается 19-й фестиваль "Золотая маска". Открытие фестиваля состоится на Новой сцене Большого театра выступлением Екатеринбургского театра оперы и балета. Екатеринбург покажет свой балетный спектакль "Amore Buffo" (в переводе с итальянского - "Забавная любовь").

В этом году для участия в конкурсе "Золотой маски" отобрано 56 спектаклей из 46 театров России. Традиционно победителей отбирает два профессиональных жюри: в конкурсах спектаклей театров драмы и кукол; в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета. Каждое жюри формируется дирекцией фестиваля из числа актеров, режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров и профессиональных театральных критиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов). В состав жюри не могут входить члены экспертного совета, а также создатели и исполнители спектаклей, участвующих в фестивале. Решения о присуждении премий принимаются по окончании фестиваля на заседании жюри тайным голосованием.

В разделе драматического театра судейскую коллегию возглавит худрук Санкт-Петербургского Александринского театра, известный режиссер, народный артист России Валерий Фокин. Председателем жюри по музыкальному театру в этом году станет худрук Таллинской филармонии, знаменитый эстонский дирижер, народный артист СССР Эри Клас.

В конкурсе спектаклей драматического театра существуют две основные номинации: "Лучший спектакль большой формы" и "Лучший спектакль малой формы".

Лауреаты премий определяются в номинациях: "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника постановщика", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа художника по свету", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая роль второго плана".

В конкурсе спектаклей театров оперы, а также оперетты/мюзикла устанавливается основная номинация "Лучший спектакль", а лауреаты премий определяются в номинациях: "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа дирижера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль".

В конкурсе спектаклей балета установлены две основные номинации: "Лучший спектакль балета", "Лучший спектакль современного танца", передает РИА Новости.

Конкурсная программа продлится до 15 апреля. А 16 апреля "Золотая маска" назовет своих победителей.