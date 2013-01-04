В Москве могут поставить пьесу, написанную депутатом Хинштейном

В Москве в театре на Таганке могут поставить пьесу о коррупции с названием "Переназначение", которую написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Московского комсомольца".

По данным издания, в театре в конце 2012 года уже прошла читка пьесы, ее читал сам автор. На читке пьесы присутствовали актеры театра, в том числе Феликс Антипов, Мария Полицемайко, Анатолий Васильев, Юрий Смирнов, сам режиссер и художественный руководитель театра Валерий Золотухин.

Однако когда именно планируется поставить пьесу и кто будет задействован в спектакле, пока неизвестно.

О пьесе рассказал изданию режиссер Андрей Житинкин, который собирается выступить и постановщиком произведения. По его словам, работа Хинштейна получилась "четко построенной", но со "страшноватеньким гоголевским замесом". "Политическая сатира - сплошная коррупция, все прогнило. В пьесе ни одного положительного героя - губернатор, который ждет переназначение и все время летает в Москву, губернские чиновники, замы - все друг друга подсиживают. Даже молодая секретарша - старую", - рассказал он.

Андрей Житинкин также сообщил, что режиссером постановки его выбрал сам автор, ему понравилась работа режиссера в театре Сатиры, где Андрей Житинкин поставил спектакль "Хомо эректус" Юрия Полякова.