Музеи и выставки Москвы будут работать бесплатно со 2 по 8 января

Неделя музеев продлится в Москве со 2 января по 8-е, москвичи и гости города смогут посетить выставочные комплексы и музеи в рамках Недели бесплатно, в ряде музеев пройдут специальные мероприятия.

По сообщениям СМИ, в Дарвиновском музее пройдет выставка, посвященная змеям - символам наступающего, 2013 г.

В "Коломенском" организована масштабная экспозиция, посвященная русской зиме.