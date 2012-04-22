На Гатчинском плацу пройдет реконструкция «Выступление гвардии в поход»

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22 апреля 2012, 15:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

online47.ru

Как сообщили в Комитете по культуре, в субботу в ГМЗ «Гатчина» состоится военно-историческая реконструкция «Выступление гвардии в поход».



Реконструкция посвящена 200-летию отправки гвардейских полков Русской императорской армии из Санкт-Петербурга в Вильно, на западную границу Российской империи, на войну с Наполеоном.



Театрализованное действо начнется с представления военно-исторических клубов и показательного выступления конной группы. Затем пройдут учения артиллерийского расчета с выстрелом орудия времен войны 1812 года. Историческая реконструкция будет сопровождаться комментариями диктора и военной музыкой. Завершится представление напутственным словом священника.