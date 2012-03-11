Актриса театра и кино Мария Аронова отметила юбилей

Актриса театра и кино Мария Аронова 11 марта отмечает юбилей. Заслуженной артистке РФ, лауреату Государственной премии России Ароновой исполнилось 40 лет. Много лет Мария Аронова играет в театре Вахтангова.

Часто снимается в сериалах, участвует в антрепризных спектаклях. Актриса с самого детства мечтала играть на сцене и окончила Щукинское училище. Со второго курса Аронова играла в театре Вахтангова, где работает до сих пор. Студентке предложили роль Белотеловой в спектакле "Женитьба Бальзаминова". Потом Аронову ввели в "Зойкину квартиру" и "Трехгрошовую оперу".Она занята в спектаклях "Дядюшкин сон", "Царская охота", "Амфитрион", "Мадемуазель Нитуш", "За двумя зайцами".

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил Марию Аронову с днем рождения. "Замечательная актриса, обладающая яркой творческой индивидуальностью, за годы работы в театре и кино Вы создали множество разноплановых образов. Фильмы и спектакли с Вашим участием пользуются большой популярностью у зрителей разных поколений", - говорится в правительственной телеграмме.

Президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и хорошего настроения. К поздравлениям Дмитрия Медведева присоединяется и его супруга Светлана.

Напомним, на счету Марии Ароновой роли в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Андресен. Жизнь без любви", "Артистка", "Остановка по требованию", "Солдаты".

Актриса несколько лет ведет церемонию награждения театральной премией "Хрустальная Турандот".